In dogana con 40 colonie di api non dichiarate: fermato un 40enne

Poiché le colonie non erano state dichiarate e non era stata richiesta l'apposita autorizzazione, all'autista è stato negato l'ingresso nella Confederazione, precisa l'UDSC.

L'importazione di colonie di api in Svizzera è soggetta a disposizioni e normative sanitarie, e deve essere dichiarata preventivamente all'Ufficio veterinario cantonale competente.