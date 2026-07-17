Un appello per il medico torturato a Gaza: 450 firme contro il silenzio

Le operatrici e gli operatori sanitari che hanno firmato la lettera sottolineano come il caso del dottor Hussam Abu Safiya non sia isolato. Secondo Healthcare Workers Watch, dall’ottobre 2023 oltre 400 operatori sanitari palestinesi sono stati arbitrariamente detenuti da Israele, 83 di loro sono tuttora in carcere. Essi temono che il pediatra possa subire lo stesso destino del dottor Adnan Al-Bursh e di altri medici deceduti quando erano sotto la custodia israeliana.

Le organizzazioni che sostengono la lettera ricordano inoltre che la detenzione degli operatori sanitari si inserisce nel contesto più ampio della distruzione del sistema sanitario a Gaza. Secondo le informazioni citate nella lettera, dall’ottobre 2023 sono stati uccisi oltre 1'700 operatori sanitari e tutti gli ospedali di Gaza sono stati danneggiati o distrutti. Esse ritengono che l’arresto degli operatori sanitari miri anche a impedire a testimoni diretti di documentare e denunciare le gravi violazioni dei diritti umani. Questi atti, considerati alla luce del comportamento più generale di Israele nella Striscia di Gaza, costituiscono secondo loro elementi indicativi di un intento genocida.