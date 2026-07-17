Bob Dylan arriva a Zurigo

Il tour del famoso artista americano, oggi 85enne, prende il via sabato negli Stati Uniti e si conclude a dicembre a Londra. Sono previsti circa quaranta concerti, organizzati in collaborazione con Yondr, che vieta tassativamente l'uso di videocamere e telefoni cellulari, "rendendo l’esperienza ancora più unica", secondo TAKK-AB.

Yondr è un sistema di custodie chiudibili a chiave che impedisce l'uso degli smartphone durante i concerti.