Cerca e trova immobili
Segnalaci
FRIBORGO

Albero caduto su un'escursionista, condannato un forestale

I fatti risalgono al 2020. La sventurata è rimasta paraplegica. Il forestale ricorrerà al Tribunale federale
Albero caduto su un'escursionista, condannato un forestale
Depositphotos (saharrr)
Fonte Ats
di Redazione
Albero caduto su un'escursionista, condannato un forestale
I fatti risalgono al 2020. La sventurata è rimasta paraplegica. Il forestale ricorrerà al Tribunale federale

FRIBORGO - In seguito alla caduta di un albero nel 2020 su un'escursionista, rimasta paraplegica, un forestale è stato recentemente condannato dal Tribunale cantonale (TC) di Friburgo a una pena pecuniaria con la condizionale. In primo grado era stato assolto. L'imputato ricorrerà al Tribunale federale. Sarà sostenuto dal Cantone, il quale teme che la condanna possa fare giurisprudenza.

L'imputato è stato riconosciuto colpevole di lesioni gravi colpose, secondo la sentenza della Corte penale del TC, alla quale Keystone-ATS ha avuto accesso. Gli è stata inflitta una pena pecuniaria, sospesa per due anni, di 20 aliquote giornaliere di 180 franchi ciascuna. Dell'informazione della radio pubblica romanda RTS di ieri sera torna oggi ad occuparsi il quotidiano friburghese La Liberté.

Il 9 luglio 2020, due escursioniste stavano passeggiando lungo un sentiero didattico in un bosco della Veveyse, distretto nella regione sudoccidentale del cantone. Mentre si erano fermate a un tavolo da picnic in riva a un fiume, un albero secco situato su un pendio è improvvisamente caduto su una delle due, che è rimasta gravemente ferita e oggi è paraplegica.

Il forestale responsabile del settore è stato incriminato per poi essere assolto, nell'aprile del 2025, dal Tribunale di prima istanza a Châtel-Saint-Denis, capoluogo del distretto. La vittima ha quindi deciso di fare ricorso.

Albero «già secco e fragile»
Secondo i giudici cantonali, l'albero era "già secco e fragile" al momento dell'ultimo controllo effettuato prima dell'incidente. Se il forestale avesse effettuato "un controllo a ognuno degli alberi situati sui pendii più vicini al tavolo, avrebbe individuato il pericolo rappresentato da quell'albero completamente secco. Avrebbe così potuto adottare le misure necessarie", si legge nella sentenza della Corte penale.

E se il forestale non avesse potuto arrampicarsi in cima al pendio per verificare le condizioni di ogni albero, avrebbe almeno dovuto vietare l'accesso al tavolo da picnic fino al suo spostamento in un luogo più sicuro, sottolineano ancora i giudici cantonali.

«Non esiste il rischio zero»
L'imputato presenterà ricorso dinanzi al Tribunale federale. La Liberté rivela che il Dipartimento cantonale delle istituzioni, dell'agricoltura e delle foreste (DIAF/ILFD) lo sosterrà finanziariamente in questa iniziativa, come ha confermato oggi a Keystone-ATS il consigliere di Stato responsabile, Didier Castella (PLR). Questi teme che la condanna possa fare giurisprudenza, imponendo controlli irrealizzabili. "Abbiamo bisogno di un quadro giuridico chiaro", afferma.

Castella precisa che i controlli sono stati effettivamente effettuati. Ma "non esiste il rischio zero", tanto più che l'area di competenza del forestale comprende oltre un milione di alberi. Questa condanna, che ha accolto con "non poco stupore", "suscita molti interrogativi", prosegue il consigliere di Stato, precisando di non voler minimizzare in alcun modo la gravità dell'incidente.

La RTS ieri ha intervistato Quentin Meyer, direttore del circondario forestale della Saubrette, che copre un ampio settore tra Lemano e catena del Giura nel canton Vaud. Esprimendosi a titolo personale, il forestale ha detto che se la sentenza dovesse fare giurisprudenza, "proprietari (dei boschi) e forestali forse dovrebbero rimettersi in questione", ma si è chiesto se ci siano i "mezzi finanziari e umani necessari".

Anche Meyer sottolinea che "la foresta è un ambiente naturale in cui non esiste il rischio zero (...). Non è possibile garantire la sicurezza per ogni escursionista ovunque".

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
forestalefriborgoparaplegiatribunale federale

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
89
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
6 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
79

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
13 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Strage di pecore, un fulmine ne uccide 97
LIVE
VALLESE
37 min

Strage di pecore, un fulmine ne uccide 97

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo
LIVE
ZURIGO
1 ora
16

Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

Soldato ferito durante la manovra di un Piranha
LIVE
TURGOVIA
1 ora
2

Soldato ferito durante la manovra di un Piranha

Troppi militari impegnati in eventi sportivi: «Così non ci si prepara per le emergenze vere»
LIVE
SVIZZERA
3 ore
9
52

Troppi militari impegnati in eventi sportivi: «Così non ci si prepara per le emergenze vere»

Turista svizzero ha un malore e muore nel Barese
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
4 ore

Turista svizzero ha un malore e muore nel Barese

Il rapporto sulla relazione tra i due giudici rimarrà confidenziale
LIVE
SVIZZERA
4 ore
2

Il rapporto sulla relazione tra i due giudici rimarrà confidenziale

Sospetto mafioso estradato in Italia
LIVE
SVIZZERA
5 ore
12

Sospetto mafioso estradato in Italia

Pochi burqa, molti passamontagna
LIVE
ZURIGO
6 ore
19

Pochi burqa, molti passamontagna

Lotta alla criminalità: la Svizzera rafforza la cooperazione internazionale
LIVE
SVIZZERA
6 ore
14

Lotta alla criminalità: la Svizzera rafforza la cooperazione internazionale

Ennesimo furto in un'armeria, ladri in fuga
LIVE
TURGOVIA
7 ore
10

Ennesimo furto in un'armeria, ladri in fuga