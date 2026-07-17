Albero caduto su un'escursionista, condannato un forestale

Castella precisa che i controlli sono stati effettivamente effettuati. Ma "non esiste il rischio zero", tanto più che l'area di competenza del forestale comprende oltre un milione di alberi. Questa condanna, che ha accolto con "non poco stupore", "suscita molti interrogativi", prosegue il consigliere di Stato, precisando di non voler minimizzare in alcun modo la gravità dell'incidente.

La RTS ieri ha intervistato Quentin Meyer, direttore del circondario forestale della Saubrette, che copre un ampio settore tra Lemano e catena del Giura nel canton Vaud. Esprimendosi a titolo personale, il forestale ha detto che se la sentenza dovesse fare giurisprudenza, "proprietari (dei boschi) e forestali forse dovrebbero rimettersi in questione", ma si è chiesto se ci siano i "mezzi finanziari e umani necessari".