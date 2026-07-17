Pochi burqa, molti passamontagna

ZURIGO - Come in Austria, Belgio, Danimarca e Paesi Bassi, anche in Svizzera è in vigore il divieto di coprirsi il volto dall'inizio del 2025. Per i promotori dell’iniziativa popolare, il Comitato di Egerkingen, l'obiettivo principale era il burqa o il niqab. Nella zona di Zurigo, tuttavia, multe e denunce riguardano quasi esclusivamente i tifosi di calcio.