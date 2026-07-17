Sospetto mafioso estradato in Italia

A parere delle autorità, sono presenti anche gruppi dell'Africa occidentale o dei Caraibi coinvolti nel traffico di droga e nella tratta di esseri umani. A questi si aggiungono bande provenienti dalla Francia o dalla Romania, queste ultime dedite soprattutto al furto. La Svizzera è interessata anche da nuovi fenomeni come la "Mocro-Mafia" proveniente dai Paesi Bassi e dal Belgio, che fornisce cocaina e fa saltare in aria i bancomat.