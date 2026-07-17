Turista svizzero ha un malore e muore nel Barese

L'uomo, a quanto apprende l'agenzia di stampa italiana ANSA, era in vacanza in Puglia con la famiglia e questa mattina il gruppo aveva programmato una visita guidata nelle grotte. Giunti sul piazzale, prima di entrare nel sito, ha avvertito un malore. La guida che era con il gruppo ha suggerito di non procedere con la visita e chiamare una ambulanza, visto anche il caldo di quelle ore.

All'arrivo dei soccorritori, però, per l'uomo non c'era più niente da fare. Lo stesso 49enne e i familiari, prima che il mezzo sanitario del 118 giungesse sul posto, avevano spiegato che malori simili li aveva avvertiti anche nei giorni precedenti ma che sempre erano poi passati senza sottoporsi a cure. Oggi il malore è stato però fatale. Sul luogo della tragedia, oltre allo staff delle Grotte e al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.