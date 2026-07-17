Troppi militari impegnati in eventi sportivi: «Così non ci si prepara per le emergenze vere»

Il rapporto conclude che l’esercito non sarebbe capace né di individuare tempestivamente né di contrastare efficacemente attacchi a distanza, potendo al massimo proteggere alcune infrastrutture critiche. In caso di attacco su larga scala, non riuscirebbe a rispondere «in modo efficace».

Basta militari agli eventi sportivi e culturali

È su questa base che interviene la Segreteria generale di Guy Parmelin In un commento si legge: «Alla luce di queste valutazioni e con l’obiettivo di rafforzare la capacità di difesa, questo sarebbe il momento giusto per porre finalmente e definitivamente fine agli impieghi di supporto dell’esercito a favore di grandi eventi sportivi o culturali». Secondo il Dipartimento, tali attività «non hanno alcun carattere né valore aggiunto dal punto di vista dell’addestramento militare».