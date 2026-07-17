«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

«L'affetto che ci è piovuto addosso è davvero incredibile e non ho proprio parole», ha confermato la giovane, il cui appello è arrivato anche all'organizzazione del festival locarnese: «Si sono offerti di trovare una location adatta a Gori, i biglietti e anche la possibilità di conoscere di persona Max Pezzali», continua.

Come già rivelato a tio.ch, anche ben due persone avevano accettato di condividere il proprio balcone sulla Piazza con i fratelli e una terza persona, una professionista specializzata nei disturbi autistici, che si era offerta di accompagnarli.