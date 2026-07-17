Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars
Oltre 75.000 spettatori e numerosi eventi sold out. Occupazione degli hotel oltre il 90%.
Oltre 75.000 spettatori e numerosi eventi sold out. Occupazione degli hotel oltre il 90%.
LOCARNO - Si avvia verso la fine e si chiuderà con numeri importanti e riscontri positivi l’edizione 2026 di Moon+Stars, che ha segnato l’inizio di una nuova fase per la storica rassegna musicale in Piazza Grande a Locarno. In undici serate di concerti ha debuttato il nuovo brand «Moon+Stars», con l’obiettivo di offrire non solo musica, ma un’esperienza completa per il pubblico.
Secondo gli organizzatori, i feedback raccolti tra residenti e turisti indicano che l’esperienza complessiva ha spesso superato le aspettative. Entro la conclusione della manifestazione, prevista per domenica, oltre 75'000 spettatori avranno partecipato agli eventi in Piazza Grande.
Tre le serate sold out: quelle con OneRepublic e Jessie J, Lewis Capaldi e Giant Rooks, e Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi. A completare l’offerta, la Food+Music Street ha proposto un mix di gastronomia e musica dal vivo, incentivando il pubblico a prolungare la permanenza.
Il programma ha incluso anche 11 after-party tematici, un Public Viewing, 30 food truck e oltre 50 concerti gratuiti con artisti come Remady & Manu-L, Noemi Beza e Laskaar. Sul fronte turistico, Ascona-Locarno Turismo ha stimato un tasso di occupazione alberghiera pari o superiore al 90% durante il periodo della manifestazione.
Tra i momenti più seguiti dell’edizione 2026, il Public Viewing gratuito dei quarti di finale tra Argentina e Svizzera, che ha richiamato oltre 10'000 persone in Piazza Grande. La serata è stata preceduta dai concerti di Baschi e Valentino Vivace. «Organizzare questo spettacolo unico in così poco tempo è stato possibile solo grazie alla fantastica collaborazione con la Città di Locarno e ai numerosi volontari e volontarie che ci hanno dato una mano», ha dichiarato Dani Büchi, promoter di Moon+Stars. La finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta domenica sulla Food+Music Street.
Lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione: Moon+Stars tornerà dal 15 al 25 luglio 2027. I biglietti Early Bird sono già disponibili sul sito ufficiale moonandstars.ch.