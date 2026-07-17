Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars

Tre le serate sold out: quelle con OneRepublic e Jessie J, Lewis Capaldi e Giant Rooks, e Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi. A completare l’offerta, la Food+Music Street ha proposto un mix di gastronomia e musica dal vivo, incentivando il pubblico a prolungare la permanenza.

Il programma ha incluso anche 11 after-party tematici, un Public Viewing, 30 food truck e oltre 50 concerti gratuiti con artisti come Remady & Manu-L, Noemi Beza e Laskaar. Sul fronte turistico, Ascona-Locarno Turismo ha stimato un tasso di occupazione alberghiera pari o superiore al 90% durante il periodo della manifestazione.