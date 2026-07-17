SAN GOTTARDO
Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
Il TCS consiglia percorsi alternativi per chi è diretto verso sud durante i picchi di traffico estivo.
screenshot webcam
Fonte Ats
Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
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Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
Il TCS consiglia percorsi alternativi per chi è diretto verso sud durante i picchi di traffico estivo.
Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
Il TCS consiglia percorsi alternativi per chi è diretto verso sud durante i picchi di traffico estivo.
Come tutti i venerdì estivi, anche oggi i viaggiatori diretti a sud dovranno dar prova di pazienza: questa mattina, la colonna davanti al portale nord della galleria autostradale del san Gottardo ha raggiunto gli 11 chilometri, con tempi d'attesa di un'ora e mezzo. Mentre si scrive i chilometri si attestano a 10,2. Il TCS suggerisce quale alternativa l'A13.
Una coda di quattro chilometri si è formata anche al portale sud del tunnel del san Gottardo in territorio di Airolo, con tempi d'attesa fino a 40 minuti.
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