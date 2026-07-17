Se avete visto il flash... è troppo tardi

Passiamo quindi al Sopraceneri, con i distretti di Locarno (Locarno, Cavigliano, Gerra Gambarogno, Minusio e Cugnasco) e Bellinzona (Camorino, Gudo, Sementina, Giubiasco e Bellinzona) a guidare la lista. Infine, solo un paio di radar nel distretto di Blenio (Olivone e Camperio) e uno a testa per Leventina (Rodi-Fiesso) e Vallemaggia (Avegno).

Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche tre rilevamenti della velocità semi-stazionari a Lumino , Villa Bedretto e Mezzovico . Come di consueto, lo ricordiamo, sono esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come quelli effettuati sulla rete autostradale.

