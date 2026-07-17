Se avete visto il flash... è troppo tardi
I controlli della velocità annunciati sulle strade ticinesi per la settimana dal 20 al 26 luglio
Anche nella seconda metà di luglio, i radar non se ne vanno in vacanza. Dove saranno quindi? Cominciamo con il dire che non si troveranno in tutti i distretti. Ma andiamo con ordine.
A partire dai controlli della velocità mobili del Sottoceneri, tradizionalmente molto osservato. E lo sarà in particolare il Luganese (Bissone, Vezia, Origlio, Lugano, Savosa, Viganello, Carona, Aldesago, Molino Nuovo e Breganzona). Il Mendrisiotto un po' meno (Ligornetto, Vacallo, Genestrerio, Novazzano e Salorino).
Passiamo quindi al Sopraceneri, con i distretti di Locarno (Locarno, Cavigliano, Gerra Gambarogno, Minusio e Cugnasco) e Bellinzona (Camorino, Gudo, Sementina, Giubiasco e Bellinzona) a guidare la lista. Infine, solo un paio di radar nel distretto di Blenio (Olivone e Camperio) e uno a testa per Leventina (Rodi-Fiesso) e Vallemaggia (Avegno).
Nell'elenco settimanale sono inoltre indicati anche tre rilevamenti della velocità semi-stazionari a Lumino, Villa Bedretto e Mezzovico. Come di consueto, lo ricordiamo, sono esclusi dall'elenco i rilevamenti con le vetture civetta e i controlli con pistola laser, così come quelli effettuati sulla rete autostradale.