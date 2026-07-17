Cimiteri non accessibili a tutti

Secondo gli interpellanti, si tratta di interventi che vanno oltre la semplice manutenzione o il decoro, toccando invece il diritto di tutti i cittadini ad accedere in modo dignitoso e autonomo a luoghi dal forte valore umano e sociale. Proprio per questo, osservano, sorprende che diversi di questi lavori siano stati collocati nella parte finale del cronoprogramma, in particolare nei cimiteri di Mendrisio, Salorino e Tremona, dove gli interventi risultano previsti solo nel 2029.

L’interpellanza solleva quindi interrogativi sui criteri adottati dal Municipio nella definizione delle priorità e sulla scelta di posticipare opere ritenute essenziali per l’inclusione. Viene inoltre chiesto se esista una graduatoria basata su parametri tecnici o di sicurezza, se siano stati coinvolti esperti o associazioni legate alla disabilità e se l’Esecutivo consideri l’accessibilità un obiettivo prioritario. In questo contesto, gli interpellanti invitano anche a valutare un’eventuale anticipazione degli interventi previsti più avanti nel piano.