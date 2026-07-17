«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

Il primo intervento - «Ero rientrato a casa da poco quando ho ricevuto l’allarme dall’app di Ticino Cuore», racconta il soccorritore. «In questi casi, se accettiamo l’incarico, riceviamo l’indirizzo esatto e i tempi di percorrenza, sia i nostri sia quelli dei mezzi di soccorso. Quando sono arrivato, la persona era ancora nel lago e aveva ingerito molta acqua. L’abbiamo messa in posizione laterale su una tavola per svuotare l’acqua, prima di riprendere i tentativi di rianimazione».

Alcune persone presenti avevano individuato il corpo e lo avevano portato vicino alla riva, ma in un punto difficile da raggiungere, tra le case e senza un accesso diretto. Solo con l’arrivo della polizia è stato possibile spostarlo. «L’abbiamo portato fino a un pontile, passando da una scaletta molto stretta. Non c’era spiaggia: era tutto in mezzo alle case».