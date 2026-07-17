Nella notte all'improvviso, un cantiere
La sorpresa degli abitanti di Rancate per dei lavori stradali inattesi (e non annunciati) per riparare i danni causati da un incidente avvenuto ad aprile: «Era proprio necessario?».
RANCATE - Il tramonto che colora il cielo, il canto dei grilli e, all’improvviso, a spezzare la quiete… un rombo.
«Ero praticamente pronto per andare a letto quando ho iniziato a sentire il rumore delle ruspe. Mi sono chiesto: “Ma è possibile?”», racconta un lettore di tio.ch residente a Rancate. Proprio nel quartiere momò, nella tarda serata di giovedì, è stato attivato senza alcun preavviso un cantiere-lampo, rimasto operativo per alcune ore tra la sera e la notte.
I lavori, lungo la strada cantonale in direzione della Montagna, avevano l’obiettivo di sistemare i danni al manto stradale causati da un incidente di qualche mese fa: «Francamente, non si trattava di un’emergenza. Ci sono tratti di quella strada (Via ai Ronchi/Barozzo/Besazio, ndr.) molto più usurati e pericolosi», osserva il lettore rancatese.
Contattato, il Cantone conferma l’attivazione del cantiere sul tratto in questione per lavori «resi necessari» proprio in seguito al sinistro citato.
La scelta delle ore serali è stata motivata dalla volontà di «limitare l’impatto sulla circolazione, trattandosi di un asse molto trafficato durante il giorno». A incidere anche le condizioni meteorologiche, che «hanno reso necessario intervenire in questa finestra temporale».
Per quanto riguarda l’assenza di un avviso ai cittadini, questo non è stato diramato «poiché si tratta di un intervento puntuale e urgente, non di un cantiere di grandi dimensioni». In questi casi, infatti, «la cittadinanza viene informata attivamente tramite comunicati stampa e canali dell’amministrazione cantonale solo in presenza di cantieri rilevanti o con impatti significativi sull’utenza».
In queste settimane, e per buona parte dell’estate, Rancate è già “spaccata in due” da un cantiere nella trasversale di Via ai Grotti (tra Piazza Santo Stefano e il parcheggio delle scuole), che dovrebbe protrarsi «al più tardi fino al 28 agosto», come comunicato dalla Città. L’intervento riguarda «l’esecuzione di lavori di sottostruttura» per «la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture elettriche e dell’acqua potabile».
Per gli abitanti della zona, il collegamento in auto verso il nucleo è possibile solo attraverso una deviazione non trascurabile via lo svincolo di Mendrisio.