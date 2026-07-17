Nella notte all'improvviso, un cantiere

«Ero praticamente pronto per andare a letto quando ho iniziato a sentire il rumore delle ruspe. Mi sono chiesto: “Ma è possibile?”», racconta un lettore di tio.ch residente a Rancate. Proprio nel quartiere momò, nella tarda serata di giovedì, è stato attivato senza alcun preavviso un cantiere-lampo, rimasto operativo per alcune ore tra la sera e la notte.