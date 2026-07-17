Estate a Lugano, giovani in cerca di spazi: troppo business, poca inclusività?

Nel testo si evidenzia come la gestione degli spazi pubblici tenda sempre più verso modelli regolati e commerciali, caratterizzati da controlli, limitazioni e da un’offerta standardizzata. A questa impostazione si contrappongono le critiche di chi rivendica maggiore libertà di fruizione: la possibilità di sostare senza obbligo di consumo, di portare bevande proprie e di vivere gli spazi pubblici come luoghi realmente aperti e accessibili a tutte le fasce della popolazione.