Ancora sette chilometri di colonna al portale nord
Traffico intenso e code persistenti causano lunghi tempi d'attesa per gli automobilisti diretti verso nord.
ERSTFELD - Dopo aver raggiunto gli undici chilometri in mattina, la coda al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo si è un po' ridotta col passare delle ore: verso le 17.30, la colonna era di sette chilometri, con tempi d'attesa di 70 minuti.
L'ingorgo si è formato a causa del sovraccarico di traffico su diversi tratti, come riportato dal Touring club svizzero (TCS) sul proprio sito web. Come percorso alternativo è stata consigliata l'autostrada A13 attraverso il tunnel del San Bernardino (GR).
All'imbocco sud in direzione nord, verso le 17.30 gli automobilisti dovevano ancora mettere in conto 30 minuti di attesa (colonna di circa tre chilometri). Oggi a mezzogiorno il traffico procedeva a rilento su un tratto di quattro chilometri.
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