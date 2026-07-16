Colpevole, non capro espiatorio, c’è una bella differenza

Ma ha smesso di giocare.

«Ha scelto di regalare campo e fiducia a una squadra che ha limiti ma anche giocatori eccezionali. E, soprattutto, un grande gruppo. I sudamericani sono unitissimi: non vinci tante volte in extremis, vedi contro l’Egitto, contro la Svizzera e appunto contro i britannici, se non c’è coesione. Ha scelto di “abbassare” la squadra ma senza preoccuparsi di darle la possibilità di ripartire. E, tra l’altro, non ha neppure impostato una tattica difensiva corretta. Messi largo sulla destra, pronto a crossare, lo lasci tanto libero? Preoccupati almeno di “chiudergli” le linee di passaggio. Invece nulla. L’Argentina ha chiuso i conti nel recupero, è vero, ma nell’ultima mezz’ora avrebbe potuto segnare cinque-sei gol».