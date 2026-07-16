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Colpevole, non capro espiatorio, c’è una bella differenza

Gestione disastrosa, parole disastrose: «Tuchel ha firmato la sua condanna»
Colpevole, non capro espiatorio, c’è una bella differenza
Imago
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Colpevole, non capro espiatorio, c’è una bella differenza
Gestione disastrosa, parole disastrose: «Tuchel ha firmato la sua condanna»
Arno Rossini: «Spagna migliore ma come si fa a scommettere contro l’Argentina?».
Mondiali15.07.2026
Inghilterra
1 - 2
Argentina
MONDIALI 2026: Risultati e classifiche

ATLANTA - Un’oretta di buon calcio, il gol del vantaggio e poi più nulla. Arrivata a un passo dalla finalissima del Mondiale, con una parte finale di gara scriteriata l’Inghilterra si è buttata via. Ha praticamente smesso di giocare consegnandosi a un’Argentina imperfetta ma dalle qualità infinite. E, vista la possibilità di attaccare senza più doversi preoccupare di difendere, l’Albiceleste ha fatto quello che meglio gli riesce: ha mostrato tutte le sue doti, ha cominciato a far “cantare” il pallone e, dopo un lungo assedio, ha trovato reti e qualificazione.

Il successo di Messi e compagni ha fatto rumore, sì, ma meno di quanto ne abbia fatto il tonfo dei britannici. 

MONDIALE 2026
L'Inghilterra segna e sparisce, l'Argentina la azzanna e va in finale

Il colpevole? Raramente come in questo caso c’è stata unanimità di giudizio: il selezionatore Thomas Tuchel. Colui il quale ha “scelto” la difesa passiva, abbandonando totalmente l’idea di poter offendere.

«Tuchel è un criminale - è intervenuto Arno Rossini - Quanto visto ieri sera è incredibile: l’Inghilterra aveva la partita in mano…».

Ma ha smesso di giocare.
«Ha scelto di regalare campo e fiducia a una squadra che ha limiti ma anche giocatori eccezionali. E, soprattutto, un grande gruppo. I sudamericani sono unitissimi: non vinci tante volte in extremis, vedi contro l’Egitto, contro la Svizzera e appunto contro i britannici, se non c’è coesione. Ha scelto di “abbassare” la squadra ma senza preoccuparsi di darle la possibilità di ripartire. E, tra l’altro, non ha neppure impostato una tattica difensiva corretta. Messi largo sulla destra, pronto a crossare, lo lasci tanto libero? Preoccupati almeno di “chiudergli” le linee di passaggio. Invece nulla. L’Argentina ha chiuso i conti nel recupero, è vero, ma nell’ultima mezz’ora avrebbe potuto segnare cinque-sei gol».

A caldo, dopo il match, Tuchel ha scaricato la responsabilità sui giocatori e ammesso che, come la Francia, l’Inghilterra non ha nessuna voglia di fare la finalina.
«Ma vi rendete conto? Ha praticamente firmato la sua condanna. Non credo che a fine Mondiale sarà ricevuto da re Carlo. Anzi, non sono neppure sicuro che gli daranno la possibilità di tornare in Inghilterra. Per quanto riguarda la finale per il terzo/quarto posto, che non ci sia voglia di disputarla può dirlo un tifoso deluso, possiamo dirlo noi; non certo il selezionatore della nazionale. È qualcosa di offensivo verso quanti sostengono quella squadra. Per lo spogliatoio, invece… se dai la colpa di quanto successo agli altri hai finito di essere credibile e rispettato. Già prima della partita c’era maretta; potete immaginarvi quanto adesso possa essere amato».

Un selezionatore deve dare indicazioni tattiche e gestire al meglio il gruppo. Questi sono i suoi compiti.
«E tra i due, il più importante, fondamentale direi, è il secondo: i calciatori sanno già come si gioca a calcio, come ci si muove in campo. Vanno solo indirizzati. Se non riesci a fare gruppo, invece, sei destinato a fallire».

La finale sarà Spagna-Argentina.
«Fosse stata Spagna-Inghilterra avrei avuto un favorito assoluto. Contro gli iberici, a mio parere, i britannici non avrebbero avuto chance. Così invece un pronostico è molto più difficile. Quella di de la Fuente è sicuramente la squadra migliore, quella che gioca il calcio più logico. Come si fa, però, a scommettere contro Messi e compagni? Diciamo che gli iberici potranno considerarsi tranquilli solo se a una decina di minuti dalla fine saranno in vantaggio di tre reti. Perché l’Albiceleste è un cobra, sempre pronto a mordere».

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