Alcaraz verso il rientro: possibile ritorno a Cincinnati ad agosto
Infortunato al polso destro da aprile, lo spagnolo Carlos Alcaraz dovrebbe tornare in campo in occasione del Masters 1000 nell'Ohio.
TENNIS - Carlos Alcaraz potrebbe presto tornare in campo dopo lo stop forzato per infortunio. Il tennista spagnolo, fermo da aprile per un problema al polso destro, figura infatti nella lista degli iscritti al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto.
Il 23enne aveva perso in aprile il posto di numero uno mondiale a favore dell’italiano Jannik Sinner dopo la sconfitta nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo. Poco dopo si era infortunato al primo turno del torneo di Barcellona, rimanendo lontano dai campi per diversi mesi.
La sua assenza ha pesato soprattutto nella stagione sulla terra battuta, dove ha dovuto rinunciare anche al Roland Garros, torneo di cui era il detentore del titolo per due edizioni consecutive. Alcaraz è attualmente scivolato al terzo posto del ranking mondiale.
Lo spagnolo ha poi saltato Wimbledon, dove Sinner si è imposto per il secondo anno consecutivo battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, numero due del mondo e vincitore a Parigi.
Un eventuale rientro a Cincinnati permetterebbe ad Alcaraz di ritrovare il ritmo partita in vista dell’US Open, ultimo Slam della stagione in calendario dal 31 agosto al 13 settembre, torneo che aveva conquistato lo scorso anno superando proprio Sinner in finale.