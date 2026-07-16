Alcaraz verso il rientro: possibile ritorno a Cincinnati ad agosto

La sua assenza ha pesato soprattutto nella stagione sulla terra battuta, dove ha dovuto rinunciare anche al Roland Garros, torneo di cui era il detentore del titolo per due edizioni consecutive. Alcaraz è attualmente scivolato al terzo posto del ranking mondiale.

Lo spagnolo ha poi saltato Wimbledon, dove Sinner si è imposto per il secondo anno consecutivo battendo in finale il tedesco Alexander Zverev, numero due del mondo e vincitore a Parigi.