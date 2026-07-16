Tuchel sulla graticola: «Cambi incomprensibili, l'Inghilterra ha smesso di giocare»

Tuchel ha difeso le proprie scelte assumendosi la responsabilità: «Naturalmente volevamo segnare il secondo gol, ma non avevo la sensazione che cambi offensivi ci avrebbero aiutato. Capisco le discussioni. Ovviamente dopo ci sono sempre persone che pensano di saperlo fare meglio. Mi assumo la responsabilità».

Le scelte del ct non hanno convinto nemmeno diversi osservatori internazionali. Zlatan Ibrahimovic ha commentato a FOX: «L’Inghilterra ha smesso di giocare a calcio. Non so perché Tuchel abbia fatto questi cambi. L’Argentina invece non ha mai perso la calma e ha continuato a provarci».