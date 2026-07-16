Tuchel sulla graticola: «Cambi incomprensibili, l'Inghilterra ha smesso di giocare»
Nel mirino la decisione di inserire tre giocatori difensivi per proteggere il vantaggio. Un clamoroso autogol che ha regalato totalmente il controllo della palla all'Argentina.
|17
|Morgan Rogers
|9
|Harry Kane
|5
|John Stones 90' +6
|25
|Djed Spence 90' +6
|24
|Reece James 82'
|8
|Elliot Anderson
|6
|Marc Guehi
|10
|Jude Bellingham
|4
|Declan Rice 83'
|18
|Anthony Gordon 72'
|1
|Jordan Pickford
|16
|Kobbie Mainoo
|11
|Marcus Rashford 90' +6
|21
|Eberechi Eze
|15
|Daniel Burn 82'
|3
|Nico O'Reilly 83'
|22
|Ivan Toney 90' +6
|12
|Trevoh Chalobah
|20
|Noni Madueke
|13
|Dean Henderson
|19
|Ollie Watkins
|23
|James Trafford
|7
|Bukayo Saka
|14
|Jordan Henderson
|2
|Ezri Konsa 72'
|73' Lisandro Martinez
|6
|73' Giuliano Simeone
|17
|Enzo Fernandez
|24
|64' Leandro Paredes
|5
|72' Nahuel Molina
|26
|Julian Alvarez
|9
|Alexis Mac Allister
|20
|81' Nicolas Tagliafico
|3
|Lionel Messi
|10
|Cristian Romero
|13
|Emiliano Martinez
|23
ATLANTA - All’Inghilterra sono mancati pochi minuti per raggiungere l'atto conclusivo dei Mondiali, ma nel finale l’Argentina ha ribaltato la partita, qualificandosi per la seconda volta consecutiva all’ultimo atto. Decisivo ancora una volta Lionel Messi, autore di due assist.
Al centro dell’attenzione, però, finisce il commissario tecnico inglese Thomas Tuchel, criticato per le scelte effettuate dopo il vantaggio per 1-0. Il tecnico ha inserito tre giocatori difensivi - Dan Burn, Nico O’Reilly ed Ezri Konsa - puntando a proteggere il risultato. «Volevamo essere più forti nei duelli aerei. Subito dopo il nostro gol abbiamo subito troppi cross», ha spiegato.
Tuchel ha difeso le proprie scelte assumendosi la responsabilità: «Naturalmente volevamo segnare il secondo gol, ma non avevo la sensazione che cambi offensivi ci avrebbero aiutato. Capisco le discussioni. Ovviamente dopo ci sono sempre persone che pensano di saperlo fare meglio. Mi assumo la responsabilità».
Le scelte del ct non hanno convinto nemmeno diversi osservatori internazionali. Zlatan Ibrahimovic ha commentato a FOX: «L’Inghilterra ha smesso di giocare a calcio. Non so perché Tuchel abbia fatto questi cambi. L’Argentina invece non ha mai perso la calma e ha continuato a provarci».
Dura anche la posizione di Wayne Rooney, che ha sottolineato come gli allenatori di alto livello dovrebbero reagire diversamente all’andamento della partita: «Non si chiudono ancora di più, ma cercano un approccio più offensivo per cambiare ritmo. Credo che abbia sbagliato».
A evidenziare il crollo inglese è anche una statistica significativa: tra il gol dell’1-0 firmato Gordon e la rete decisiva di Lautaro Martinez al 95°, l’Inghilterra ha mantenuto solo il 12% di possesso palla.