La Nati chiuderà la sua Nations League a San Gallo
La partita al Berit Sitterstadion del 16 novembre chiuderà un autunno intenso per i tifosi, tra trasferte e sfide europee.
SAN GALLO - Il calendario autunnale della Nazionale è ora completo, con tutte le sedi delle partite definite. Dopo l’assegnazione degli stadi per le prime quattro gare di UEFA Nations League, i tifosi svizzeri possono pianificare anche gli impegni di novembre.
La trasferta contro la Slovenia si disputerà venerdì 13 novembre allo stadio Stožice di Lubiana. L’ultima gara casalinga, contro la Scozia, è invece in programma lunedì 16 novembre alle 20.45 al Berit Sitterstadion di San Gallo.
Erano già state definite le partite casalinghe di ottobre: sabato 3 contro la Slovenia e martedì 6 contro la Macedonia del Nord. Entrambe si giocheranno alla thermoplan arena di Lucerna, con calcio d’inizio alle 20.45.
Unser kompletter Spielplan für den Herbst— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) July 16, 2026
Notre calendrier complet pour l'automne
Il nostro calendario completo per l'autunno pic.twitter.com/asqozJSTjE