Terza volata vincente per Merlier

Da segnalare la caduta di Fernando Gaviria negli ultimi metri che ha avuto l'effetto di spezzare il gruppo in due. Il norvegese Soren Wærenskjold, vincitore il giorno prima, è finito a terra. Come alcuni corridori della formazione Lotto-Intermarché.

Vissute due giornate relativamente comode, senza scossoni per la classifica generale (Pogacar comanda sempre con 3’36” su Vingegaard e 4’06” su Evenepoel), i protagonisti della Grande Boucle hanno davanti a loro tre tappe complicatissime (prima del riposo nell’Alta Savoia). Domani, venerdì, si muoveranno tra Dole e Belfort (205.8 km con l’ascesa al Ballon d’Alsace a 30 km dalla fine); tra sabato e domenica, invece, affronteranno due tapponi alpini da 337.2 km totali con ben otto Gran Premi della montagna.