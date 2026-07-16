Scandalo Malvinas: «Squalifiche improbabili»

ATLANTA - Lo striscione "Las Malvinas son Argentinas", esibito da Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso al termine della semifinale vinta contro l’Inghilterra, ha scatenato un’ondata di polemiche nel Regno Unito. Il ministro britannico dell’Economia, Peter Kyle, ha definito il gesto «assolutamente inappropriato», invitando la FIFA ad aprire un’indagine e ribadendo che la politica non dovrebbe trovare spazio sui campi di calcio.