Il cerchio si chiude: Messi e Yamal, da quella foto alla finale

Le immagini risalgono al 2007 e furono realizzate per un calendario benefico promosso dal quotidiano Diario Sport. La famiglia di Yamal era stata selezionata tramite una lotteria. Il fotografo Joan Monfort ha ricordato quel giorno in un'intervista a The Athletic: «Messi oggi è un tipo timido, ma allora lo era ancora di più, soprattutto quando si trovò davanti a un neonato in una vasca di plastica piena d'acqua».

A rendere queste fotografie ancora più straordinarie è ciò che è accaduto negli anni successivi. «Nessuno avrebbe mai immaginato che quel bambino sarebbe diventato il giocatore che è oggi, né che Messi avrebbe raggiunto le vette del calcio mondiale», ha precisato Monfort. «È stato come vincere alla lotteria. C'era una possibilità su un milione che potesse accadere».