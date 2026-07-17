Il cerchio si chiude: Messi e Yamal, da quella foto alla finale
Gli scatti del 2007 sono riemersi alla vigilia della finale mondiale: domenica la leggenda argentina e il talento spagnolo si contenderanno la Coppa del Mondo a New York..
Gli scatti del 2007 sono riemersi alla vigilia della finale mondiale: domenica la leggenda argentina e il talento spagnolo si contenderanno la Coppa del Mondo a New York..
NEW YORK - Quando domenica alle 21 (ora svizzera) Argentina e Spagna si contenderanno il titolo mondiale, non sarà soltanto la sfida tra i campioni del mondo e quelli d'Europa in carica. I riflettori saranno puntati anche su un simbolico passaggio di consegne tra Lionel Messi e Lamine Yamal, il talento destinato a raccogliere l'eredità della Pulce al Barcellona.
Alla vigilia della finale, sui social sono tornate virali alcune fotografie che li ritraggono insieme quasi diciannove anni fa. Negli scatti si vede un Lamine Yamal di pochi mesi immerso in una piccola vaschetta per il bagnetto, sorretto proprio da Messi, allora ventenne e giovane promessa del club blaugrana.
Le immagini risalgono al 2007 e furono realizzate per un calendario benefico promosso dal quotidiano Diario Sport. La famiglia di Yamal era stata selezionata tramite una lotteria. Il fotografo Joan Monfort ha ricordato quel giorno in un'intervista a The Athletic: «Messi oggi è un tipo timido, ma allora lo era ancora di più, soprattutto quando si trovò davanti a un neonato in una vasca di plastica piena d'acqua».
A rendere queste fotografie ancora più straordinarie è ciò che è accaduto negli anni successivi. «Nessuno avrebbe mai immaginato che quel bambino sarebbe diventato il giocatore che è oggi, né che Messi avrebbe raggiunto le vette del calcio mondiale», ha precisato Monfort. «È stato come vincere alla lotteria. C'era una possibilità su un milione che potesse accadere».
Domenica, per la prima volta, i due si troveranno uno di fronte all'altro con in palio il trofeo più prestigioso. Finora, nel Mondiale, è stato Messi a lasciare l'impronta più profonda. Yamal, frenato da un infortunio, ha disputato soltanto uno spezzone della gara inaugurale contro Capo Verde, ma ora è pienamente recuperato e pronto a sfidare colui che, quasi vent'anni fa, lo teneva tra le braccia.