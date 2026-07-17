Ragnatele, muffa e letti sul balcone: il lato oscuro del Tour de France

Una situazione simile ha coinvolto anche il compagno di squadra Magnus Cort Nielsen. Il danese ha condiviso immagini della propria sistemazione, mettendo in evidenza pareti sporche e un bagno in condizioni precarie. Non si tratterebbe, peraltro, di un caso isolato: già nel 2024 lo stesso corridore aveva definito quella struttura «il posto peggiore in cui sia mai stato».

A confermare le lamentele dei ciclisti ci sono anche le recensioni online dell’hotel, caratterizzate da giudizi estremamente negativi: c’è chi lo descrive come «semplicemente un disastro» e chi parla di «sporco senza fine». Alcune immagini mostrano inoltre la presenza di muffa nera e arredi danneggiati.