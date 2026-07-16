Si paga (anche) per ascoltare e fare foto: la FIFA spreme i tifosi

La conferenza stampa rientra nella partnership commerciale tra FIFA e Fanatics ed è parte del Fanatics Fest, in programma dal 16 al 19 luglio nello stesso centro congressi. Secondo l’organizzazione, l’iniziativa offrirà ai tifosi l’opportunità di incontrare stelle del calcio e celebrità, osservare oggetti da collezione - incluso il trofeo del Mondiale - e prendere parte a "esperienze interattive, giochi e programmi dal vivo". Tra gli ospiti annunciati figurano David Beckham, Kaká, Antoine Griezmann, Roberto Carlos, Rio Ferdinand e Wesley Sneijder.

Ai costi di accesso si aggiungono ulteriori spese per chi desidera scattare fotografie con le personalità presenti. Una foto con Rio Ferdinand costerà, per esempio, 150 dollari, mentre per una con il portiere di Capo Verde Vozinha il prezzo è di 100 dollari. L’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez chiede invece 321 dollari per uno scatto.