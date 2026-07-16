Si paga (anche) per ascoltare e fare foto: la FIFA spreme i tifosi
Tutto a pagamento
Nuova criticatissima scelta da parte di Infantino. Tifosi sul piede di guerra.
Tutto a pagamento
Nuova criticatissima scelta da parte di Infantino. Tifosi sul piede di guerra.
NEW YORK - La scelta della FIFA di far pagare ai tifosi 80 dollari per assistere alla conferenza stampa ufficiale prima della finale del Mondiale ha acceso la polemica, inserendosi nel più ampio dibattito sulla crescente commercializzazione del torneo.
L’appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio al Javits Center di New York, dove interverranno i rappresentanti delle finaliste Spagna e Argentina insieme a Gianni Infantino. Per partecipare, gli adulti dovranno acquistare un biglietto giornaliero da 80 dollari, mentre per i bambini il costo è di 30 dollari. A differenza della prassi consolidata, in più, il pubblico non potrà porre domande: una limitazione che segna una netta discontinuità rispetto alla tradizione dell'evento.
La conferenza stampa rientra nella partnership commerciale tra FIFA e Fanatics ed è parte del Fanatics Fest, in programma dal 16 al 19 luglio nello stesso centro congressi. Secondo l’organizzazione, l’iniziativa offrirà ai tifosi l’opportunità di incontrare stelle del calcio e celebrità, osservare oggetti da collezione - incluso il trofeo del Mondiale - e prendere parte a "esperienze interattive, giochi e programmi dal vivo". Tra gli ospiti annunciati figurano David Beckham, Kaká, Antoine Griezmann, Roberto Carlos, Rio Ferdinand e Wesley Sneijder.
Ai costi di accesso si aggiungono ulteriori spese per chi desidera scattare fotografie con le personalità presenti. Una foto con Rio Ferdinand costerà, per esempio, 150 dollari, mentre per una con il portiere di Capo Verde Vozinha il prezzo è di 100 dollari. L’ex giocatore di baseball Alex Rodriguez chiede invece 321 dollari per uno scatto.