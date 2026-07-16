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Vladi non è più un giocatore del Lugano
Cessione definitiva all'Aarau per l'attaccante
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Vladi non è più un giocatore del Lugano
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Vladi non è più un giocatore del Lugano
Cessione definitiva all'Aarau per l'attaccante
Nella seconda parte della scorsa stagione il 25enne aveva già giocato con gli argoviesi.
Vladi non è più un giocatore del Lugano
Cessione definitiva all'Aarau per l'attaccante
Nella seconda parte della scorsa stagione il 25enne aveva già giocato con gli argoviesi.
LUGANO - Shkelqim Vladi non è più un giocatore del Lugano. Il club bianconero ha comunicato che il 25enne - che aveva un contratto fino al 30 giugno 2027 - è stato ceduto a titolo definitivo all'Aarau.
L'attaccante, originariamente arrivato in Ticino nell'estate 2023 ma poi visto anche al San Gallo, aveva già vestito la maglia degli argoviesi nella seconda parte della scorsa stagione di Challenge League, in prestito, chiudendo il campionato con 11 reti all'attivo.
Con il Lugano, tenendo conto di tutte le competizioni, Vladi ha collezionato 16 reti e 7 assist in 76 presenze.
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