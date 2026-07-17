Ma è calcio o il Superbowl? Arriva l'anello per i campioni del mondo

Gli anelli saranno realizzati in un'edizione limitata di 2'026 esemplari numerati, un chiaro richiamo all'edizione del torneo. Trenta saranno riservati ai giocatori e ai membri della delegazione della nazionale vincitrice, mentre i restanti 1'996 saranno messi in vendita in tutto il mondo come prodotti ufficiali con licenza FIFA. Il prezzo non è ancora stato reso noto (ma sicuramente non sarà a buon mercato).

Dal punto di vista estetico, ogni anello presenterà su un lato la Coppa del Mondo FIFA, mentre l'altro sarà personalizzato con i simboli della nazionale campione. Ogni pezzo sarà realizzato su misura, numerato singolarmente e accompagnato da un certificato di autenticità.