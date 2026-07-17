Ma è calcio o il Superbowl? Arriva l'anello per i campioni del mondo
La FIFA introduce una tradizione tutta americana: oltre alla Coppa e alle medaglie, i vincitori del Mondiale riceveranno anche un anello celebrativo personalizzato.
NEW YORK - La FIFA introduce una novità destinata a diventare un simbolo del trionfo mondiale. Oltre alla tradizionale Coppa del Mondo e alle medaglie d'oro, i campioni del mondo riceveranno per la prima volta anche un anello celebrativo personale.
L'esordio della nuova tradizione è previsto domenica al MetLife Stadium di East Rutherford, dove Spagna e Argentina si contenderanno il titolo iridato (calcio d'inizio alle 21.00 svizzere).
Gli anelli saranno realizzati in un'edizione limitata di 2'026 esemplari numerati, un chiaro richiamo all'edizione del torneo. Trenta saranno riservati ai giocatori e ai membri della delegazione della nazionale vincitrice, mentre i restanti 1'996 saranno messi in vendita in tutto il mondo come prodotti ufficiali con licenza FIFA. Il prezzo non è ancora stato reso noto (ma sicuramente non sarà a buon mercato).
Dal punto di vista estetico, ogni anello presenterà su un lato la Coppa del Mondo FIFA, mentre l'altro sarà personalizzato con i simboli della nazionale campione. Ogni pezzo sarà realizzato su misura, numerato singolarmente e accompagnato da un certificato di autenticità.
Al termine della finale il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno una versione provvisoria dell'anello. Gli esemplari definitivi saranno invece realizzati successivamente, personalizzati per ciascun destinatario e consegnati nei mesi successivi.
L'iniziativa si ispira a una delle tradizioni più radicate dello sport statunitense. Nelle principali leghe professionistiche americane, come NFL e NBA, gli anelli celebrativi rappresentano da decenni il riconoscimento riservato ai campioni e vengono spesso impreziositi con diamanti e altre pietre preziose. Con questa novità, la FIFA porta per la prima volta quella consuetudine anche sul palcoscenico del calcio mondiale.