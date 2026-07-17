Celar torna in Svizzera (ma non a Lugano)
Dopo 51 reti in maglia bianconera e il periodo difficile in Inghilterra, l’attaccante sloveno riparte dal Basilea con un triennale: «Voglio contribuire al successo della squadra con tanti gol».
BASILEA - Zan Celar torna in Svizzera per rilanciarsi. L'ex bomber del Lugano - autore di 118 presenze e 51 reti con la maglia bianconera - ha firmato un contratto triennale con il Basilea, dove proverà a ritrovare quella continuità che negli ultimi anni gli è mancata tra Inghilterra e Germania.
L'attaccante sloveno arriva al St. Jakob-Park dopo le esperienze poco fortunate al Queens Park Rangers e al Fortuna Düsseldorf, con l'obiettivo di riaccendere una carriera che proprio in Svizzera aveva vissuto il suo momento migliore.
Celar aveva lasciato Lugano nell'estate del 2024 da capocannoniere della Super League. Il trasferimento in Inghilterra aveva richiesto un periodo di adattamento, ma i primi segnali erano stati incoraggianti: alla quarta presenza da titolare per tutti i 90 minuti, lo sloveno aveva infatti firmato una doppietta. Poco dopo, però, un infortunio alla coscia lo aveva costretto a fermarsi, chiudendo anzitempo la sua stagione.
L'anno successivo Celar è ripartito dalla Germania, in prestito al Düsseldorf, ma senza Fortuna. Ora il ritorno in Svizzera rappresenta una nuova opportunità per il 27enne, nel campionato che lo aveva consacrato.
«Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di conoscere la squadra e iniziare gli allenamenti», ha dichiarato l'ex nazionale sloveno. «Il Basilea è il club più blasonato della Svizzera e voglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Con la mia velocità, la mia capacità di finalizzazione e, spero, tanti gol, voglio aiutare la squadra».
Soddisfatto anche il direttore tecnico del Basilea Andreas Herrmann, che punta sulle qualità del nuovo acquisto: «Celar ha già dimostrato chiaramente il suo valore in Svizzera. È vero che le ultime due stagioni non sono andate come avrebbe voluto, ma siamo convinti delle sue capacità realizzative. È determinato a dimostrare nuovamente, con continuità, la sua pericolosità sotto porta».
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