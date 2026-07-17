Celar torna in Svizzera (ma non a Lugano)

«Sono molto felice di essere qui e non vedo l'ora di conoscere la squadra e iniziare gli allenamenti», ha dichiarato l'ex nazionale sloveno. «Il Basilea è il club più blasonato della Svizzera e voglio contribuire al raggiungimento degli obiettivi. Con la mia velocità, la mia capacità di finalizzazione e, spero, tanti gol, voglio aiutare la squadra».