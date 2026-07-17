Cerca e trova immobili
Segnalaci
Mondiali 2026FIFA WORLD CUP
Risultati Tabellone Informazioni
CALCIO

USA pronti a ospitare i mondiali femminili: «L'importante è che giochino donne e non uomini biologici»

La Casa Bianca anticipa l'assegnazione del torneo del 2031 e fissa una condizione nei colloqui con la FIFA: rispettare la politica americana sulle atlete transgender.
USA pronti a ospitare i mondiali femminili: «L'importante è che giochino donne e non uomini biologici»
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
USA pronti a ospitare i mondiali femminili: «L'importante è che giochino donne e non uomini biologici»
La Casa Bianca anticipa l'assegnazione del torneo del 2031 e fissa una condizione nei colloqui con la FIFA: rispettare la politica americana sulle atlete transgender.
CALCIO: Risultati e classifiche

NEW YORK - Gli Stati Uniti si preparano a ospitare i Mondiali femminili del 2031. Ad anticiparlo è stato Andrew Giuliani, responsabile della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, nel corso di un'intervista rilasciata a Politico.

«So che è già stato comunicato al presidente che gli Stati Uniti co-organizzeranno la Coppa del Mondo del 2031», ha dichiarato Giuliani, lasciando intendere che il torneo si svolgerà insieme ad almeno un altro Paese.

Sul tavolo delle trattative con la FIFA resta però un tema particolarmente delicato: la partecipazione delle atlete transgender. L'amministrazione statunitense chiede infatti che la federazione internazionale si conformi alla normativa americana, che esclude le persone transgender dalle competizioni sportive femminili.

«È fondamentale che la Coppa del Mondo femminile rispetti la politica degli Stati Uniti. In campo devono esserci donne, non uomini biologici», ha ribadito Giuliani. Secondo il responsabile della task force, una volta chiarito questo aspetto non dovrebbero esserci ostacoli per garantire tutte le condizioni necessarie all'organizzazione della manifestazione.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
atlete transgendercoppa del mondo 2031mondiali femminilistati uniti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
89
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
6 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
79

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
13 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE SPORT
Miliardi e potere: «Nell'ordine USA, papa e... FIFA»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 ore
4

Miliardi e potere: «Nell'ordine USA, papa e... FIFA»

Ora è ufficiale: Manzambi diventa un "Villans"
LIVE
PREMIER LEAGUE
2 ore
2

Ora è ufficiale: Manzambi diventa un "Villans"

Finalmente, Mauro Schmid
LIVE
TOUR DE FRANCE
4 ore
1
19

Finalmente, Mauro Schmid

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli
LIVE
CARNET NOIR
6 ore
1
1

Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli

Baldini, che dramma: morta la figlia
LIVE
CARNET NOIR
7 ore
3
29

Baldini, che dramma: morta la figlia

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
LIVE
MONDIALE 2026
8 ore
3
11

Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

Celar torna in Svizzera (ma non a Lugano)
LIVE
SUPER LEAGUE
10 ore
6
8

Celar torna in Svizzera (ma non a Lugano)

Ma è calcio o il Superbowl? Arriva l'anello per i campioni del mondo
LIVE
MONDIALE 2026
11 ore
18
67

Ma è calcio o il Superbowl? Arriva l'anello per i campioni del mondo

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Tour, polemiche sugli alberghi: «Stanze con ragni, muffa e sporcizia»
LIVE
TOUR DE FRANCE
15 ore
10
13

Tour, polemiche sugli alberghi: «Stanze con ragni, muffa e sporcizia»