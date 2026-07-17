Il rapporto sulla relazione tra i due giudici rimarrà confidenziale

L'opinione pubblica non verrà quindi a sapere altro sulle conclusioni del rapporto, completato alla fine di giugno, che mirava ad accertare i fatti e a chiarire la natura esatta del rapporto tra i due giudici e la sua durata. È stato elaborato da Maya Hertig, professoressa presso la facoltà di giurisprudenza dell'università di Ginevra, e da Jean-François Meylan, ex presidente del Tribunale cantonale vodese.

Gli esperti hanno proceduto a tredici audizioni: sono stati sentiti i due membri del TF direttamente interessati, il presidente del TF, alcune presidenze di corte, un ex giudice federale, il segretario generale, altre persone impiegate presso il TF come pure una persona impiegata in passato. Nessun altro giudice federale né altri terzi si sono rivolti spontaneamente agli esperti per condividere informazioni suscettibili di essere utili all'indagine, si legge nel comunicato.