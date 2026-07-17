Ennesimo furto in un'armeria, ladri in fuga

Una piaga

Secondo informazioni fornite dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol) a Keystone-ATS a inizio luglio, quest'ultimo episodio non è un caso isolato: quest'anno si sono verificati furti in negozi di armi anche in Ticino e nei cantoni di Svitto e Zurigo. A Sion si sono avuti perfino due furti di questo tipo di cui si è avuto notizia: già a metà giugno, infatti, alcuni malviventi si erano introdotti in un negozio utilizzando degli esplosivi. Mentre lo scorso anno erano stati segnalati diversi casi nei cantoni di San Gallo, Zurigo e Argovia.