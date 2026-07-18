Non solo concerti: Moon+Stars supera le aspettative

Tra i momenti più partecipati, il Public Viewing gratuito dei quarti di finale tra Argentina e Svizzera in Piazza Grande, che ha richiamato oltre 10’000 persone. Dopo i concerti di Baschi e Valentino Vivace, il pubblico ha seguito la partita fino ai tempi supplementari. «Organizzare questo spettacolo unico in così poco tempo è stato possibile solo grazie alla fantastica collaborazione con la Città di Locarno e ai numerosi volontari e volontarie che ci hanno dato una mano», ha dichiarato Dani Büchi, promoter di Moon+Stars. La finale tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta domenica sulla Food+Music Street.