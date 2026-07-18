Non solo concerti: Moon+Stars supera le aspettative
Moon+Stars 2026 conquista Locarno con concerti sold out, spettacoli di artisti internazionali e iniziative collaterali che coinvolgono tutta la città
LOCARNO - Serata di grande festa ieri sera a Locarno per Moon+Stars 2026, che sulla Piazza Grande ha visto alternarsi artisti internazionali davanti a un pubblico entusiasta. Ad aprire sono stati gli italiani The Kolors, che hanno portato sul palco un’esibizione energica e coinvolgente. «Per i ragazzi di Milano, la Piazza Grande è a un tiro di schioppo», e la band ha trasformato l’evento «nel loro salotto di casa», trascinando il pubblico con i propri successi fino alla chiusura con «Italodisco».
Atmosfera altrettanto dinamica con Rita Ora, protagonista di una performance senza pause. La cantante ha animato il palco correndo, ballando e saltando da un’estremità all’altra, coinvolgendo il pubblico con una sequenza serrata di hit. A chiudere la serata, lo spettacolo di Alan Walker: tra laser, fiamme, fumo e animazioni LED, il DJ ha trasformato Moon+Stars in un festival EDM della durata di 90 minuti.
I prossimi appuntamenti
Il calendario prosegue con i prossimi concerti: oggi (sabato 18 luglio) saliranno sul palco Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi; domenica 19 luglio sarà la volta di Sarah Connor e Wincent Weiss.
Spazio anche ai Mondiali di calcio, con le ultime due partite - la finale per il terzo posto e la finale - trasmesse in diretta su maxischermo in Piazza Luna, nel Largo Zorzi.
Con l’edizione 2026 si apre una nuova fase per la manifestazione, che ha debuttato con il nuovo brand «Moon+Stars». In undici serate di concerti, l’obiettivo è stato quello di offrire un’esperienza completa ai visitatori. Secondo gli organizzatori, i riscontri del pubblico, sia locale sia turistico, indicano che l’esperienza ha spesso superato le aspettative.
Qualche numero
Entro la conclusione di domenica, oltre 75’000 spettatori avranno partecipato agli eventi in Piazza Grande. Tre serate hanno registrato il tutto esaurito: quelle con OneRepublic e Jessie J, Lewis Capaldi e Giant Rooks, oltre a Stubete Gäng, Trauffer e Heimatliebi. Successo anche per la Food+Music Street, che ha unito proposte gastronomiche e musica dal vivo.
Il programma ha incluso inoltre 11 after-party a tema, il Public Viewing, 30 food truck e oltre 50 concerti gratuiti, con artisti come Remady & Manu-L, Noemi Beza e Laskaar. Secondo AsconaLocarno Turismo, il tasso di occupazione alberghiera durante il periodo del festival ha raggiunto e superato il 90%.
Tra i momenti più partecipati, il Public Viewing gratuito dei quarti di finale tra Argentina e Svizzera in Piazza Grande, che ha richiamato oltre 10’000 persone. Dopo i concerti di Baschi e Valentino Vivace, il pubblico ha seguito la partita fino ai tempi supplementari. «Organizzare questo spettacolo unico in così poco tempo è stato possibile solo grazie alla fantastica collaborazione con la Città di Locarno e ai numerosi volontari e volontarie che ci hanno dato una mano», ha dichiarato Dani Büchi, promoter di Moon+Stars. La finale tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta domenica sulla Food+Music Street.
Uno sguardo è già rivolto al futuro: Moon+Stars tornerà dal 15 al 25 luglio 2027, con i biglietti Early Bird già disponibili online.