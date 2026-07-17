SOAZZA (GR)
A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì.
FVR / M. Franjo
A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
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A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì.
A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail
L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 di venerdì.
SOAZZA - Un incidente della circolazione è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì sull'A13 in territorio di Soazza.
Erano da poco passate le 18 quando il conducente di una vettura, per motivi che sarà l'inchiesta di polizia a dover chiarire, ha perso la padronanza del veicolo andando a sbattere e incastrandosi sotto il guardrail a lato della carreggiata.
Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale grigionese per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico e la carrozzeria di servizio per il recupero del veicolo. Inevitabili i disagi al traffico.
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