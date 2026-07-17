A13, perde il controllo dell'auto e si incastra sotto il guardrail

Erano da poco passate le 18 quando il conducente di una vettura, per motivi che sarà l'inchiesta di polizia a dover chiarire, ha perso la padronanza del veicolo andando a sbattere e incastrandosi sotto il guardrail a lato della carreggiata.

Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale grigionese per gli accertamenti del caso e la gestione del traffico e la carrozzeria di servizio per il recupero del veicolo. Inevitabili i disagi al traffico.