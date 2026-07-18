Sull'orlo di un precipizio (o di un cambiamento)
"Brink" è il primo singolo del duo ticinese Theday Tonight
MENDRISIO - Lo scorso 23 giugno è stato pubblicato "Brink", il nuovo singolo firmato Theday Tonight. Si tratta del primo assaggio dell'universo creativo del duo ticinese, composto da Victor Hugo Fumagalli e Mattia Bordignon.
Brink è tante cose, per i Theday Tonight: è il primo pezzo composto dal duo, nonché la miccia che ha dato avvio all’intero progetto musicale. Il risultato di questa spinta creativa? Un album di 9 tracce, che non vedrà la luce nella forma canonica, monolitica, ma che saranno pubblicate in successione su tutte le piattaforme di streaming e nei negozi online.
Già, ma cosa troviamo in "Brink", edita per l'etichetta I wish i was? Troviamo un baratro di significati contrastanti, quasi un ossimoro: il singolo mette in dialogo techno ed elettronica di ispirazione berlinese (Moderat, Paul Kalkbrenner) con il rock strumentale, fatto di chitarre distorte e batteria (Radiohead, Muse). Il titolo richiama letteralmente l’orlo di un precipizio, ma in senso figurato anche l’idea di essere «sul punto» di affrontare un cambiamento. È proprio questa tensione sospesa che, per i Theday Tonight, si traduce nella fase tra la composizione del brano e la sua prima condivisione.
La registrazione e il missaggio hanno attraversato una lunga gestazione: dai primi esperimenti sonori, poco prima della pandemia, fino al lavoro sui synth analogici del Supermoon studio del produttore musicale e batterista Giacomo Carlone.
L’identità visiva delle 9 tracce è stata affidata allo studio creativo Studio Hug, che ha sviluppato una serie di visual animati per accompagnare l’uscita di ciascun brano. Il concept si ispira alle fasi lunari: a ogni traccia corrisponde una fase, crescente o calante, tradotta in un elemento grafico in movimento sincronizzato con la musica.
Theday Tonight è una novità nel panorama musicale cantonale (che ha avuto modo di esibirsi poche settimane fa alla Festa della Musica di Mendrisio), ma i suoi componenti sono nomi ben conosciuti nell'ambiente. Mattia Bordignon, tra le altre cose, ha affiancato Sebalter quale fedele chitarrista in studio e nei concerti. Victor Hugo Fumagalli, invece, ha una proficua carriera quale compositore di colonne sonore per opere cinematografiche (ad esempio il corto d'animazione "A Love Story", premiato ai Bafta nel 2017) e per podcast, come il recente "Panico morale" di Natascia Bandecchi.