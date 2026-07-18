Sull'orlo di un precipizio (o di un cambiamento)

Theday Tonight è una novità nel panorama musicale cantonale (che ha avuto modo di esibirsi poche settimane fa alla Festa della Musica di Mendrisio), ma i suoi componenti sono nomi ben conosciuti nell'ambiente. Mattia Bordignon, tra le altre cose, ha affiancato Sebalter quale fedele chitarrista in studio e nei concerti. Victor Hugo Fumagalli, invece, ha una proficua carriera quale compositore di colonne sonore per opere cinematografiche (ad esempio il corto d'animazione "A Love Story", premiato ai Bafta nel 2017) e per podcast, come il recente "Panico morale" di Natascia Bandecchi.