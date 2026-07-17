Baldini, che dramma: morta la figlia

Nel corso degli anni, Baldini ha parlato più volte del legame speciale con la figlia, definendola la sua guida e la più grande fonte di ispirazione, sia come uomo sia come allenatore. «Valentina mi ha insegnato ad amare senza pretendere nulla in cambio», ha raccontato in diverse occasioni.

La scomparsa della giovane ha suscitato profonda commozione nel mondo del calcio italiano. Numerosi club e protagonisti del panorama sportivo hanno espresso vicinanza al tecnico toscano e alla sua famiglia. Tra i primi il Pescara, ultima squadra allenata dal 67enne, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio: «Ci stringiamo con profondo cordoglio a mister Silvio Baldini e ai suoi cari per la scomparsa della cara Valentina. Le più sincere condoglianze e l'affetto di tutto il mondo biancazzurro».