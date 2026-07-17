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Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli
L'ex allenatore che aveva vinto uno storico campionato con il Verona si è spento all'età di 91 anni.
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Fonte red
Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli
L'ex allenatore che aveva vinto uno storico campionato con il Verona si è spento all'età di 91 anni.
VERONA - Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'ex allenatore, protagonista dello storico scudetto del Verona, si è spento questa mattina all'Ospedale Borgo di Roma. Aveva compiuto 91 anni lo scorso 3 luglio.
Tecnico anche di Genoa e Inter, Bagnoli era stato ricoverato pochi giorni dopo il compleanno per un quadro clinico complesso. Da anni combatteva contro una malattia neurodegenerativa.
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