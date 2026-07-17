Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime
L'arbitro sloveno Slavko Vinčić è stato scelto dalla FIFA per dirigere Spagna-Argentina. La sua reazione è già diventata virale.
NEW YORK - Sarà lo sloveno Slavko Vinčić a dirigere la finale della Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, in programma domenica al MetLife Stadium di East Rutherford. Al momento dell’annuncio della FIFA, il 46enne arbitro di Maribor è scoppiato in lacrime: un momento emozionante, diventato rapidamente virale.
L’atto conclusivo del Mondiale rappresenta l’apice della carriera di Vinčić, che vanta centinaia di partite arbitrate a livello nazionale e internazionale. Tra gli incarichi più prestigiosi figurano la finale di Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid e quella di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers.
Nel corso di questo Mondiale, il fischietto sloveno ha già diretto due gare della fase a gironi, Brasile-Marocco e Giordania-Algeria, oltre al sedicesimo di finale tra Messico ed Ecuador.
Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final....🥁— FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026
Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p