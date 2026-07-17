Scopre che sarà l'arbitro della finale e scoppia in lacrime

L’atto conclusivo del Mondiale rappresenta l’apice della carriera di Vinčić, che vanta centinaia di partite arbitrate a livello nazionale e internazionale. Tra gli incarichi più prestigiosi figurano la finale di Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid e quella di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers.

Nel corso di questo Mondiale, il fischietto sloveno ha già diretto due gare della fase a gironi, Brasile-Marocco e Giordania-Algeria, oltre al sedicesimo di finale tra Messico ed Ecuador.