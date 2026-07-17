Le dighe svizzere sono più che mezze vuote: ci aspetta un inverno a luci spente?

Poca acqua, ma (per ora) niente allarme

I laghi artificiali sono una risorsa chiave per la produzione di energia idroelettrica. L'acqua accumulata viene rilasciata per alimentare le turbine e generare elettricità: più acqua è disponibile, maggiore è l'energia producibile. Per questo il loro livello è considerato un indicatore cruciale della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Nonostante i dati attuali, Andreas Jöckel, della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), non prevede al momento problemi per la fornitura. Come riporta SRF, l'esperto invita però alla prudenza: è ancora presto per fare previsioni affidabili e molto dipenderà dalle precipitazioni dei prossimi mesi.