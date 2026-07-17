Strage di pecore, un fulmine ne uccide 97

L'allevatore di pecore Kilian Schnydrig ha spiegato che gli animali si trovavano tutti nello stesso posto per proteggersi dai grandi predatori. Solo pochi anni fa, un simile raduno durante la notte non sarebbe stato necessario. Secondo pomona.ch, al momento del fulmine gli animali si trovavano in un recinto notturno.

L'incidente ha suscitato grande sgomento nella comunità degli allevatori di pecore, si legge nell'articolo di pomona. La pecora dal naso nero del Vallese è ben più di un semplice animale da reddito. È considerata un patrimonio culturale vivente del cantone, il cui allevamento e la cui cura sono legati a grande passione e tradizione. Perdere metà del gregge in questo modo fa regredire di anni le aziende colpite.