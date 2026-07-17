TURGOVIA
Soldato ferito durante la manovra di un Piranha
L'incidente è avvenuto alla caserma di Frauenfeld
VBS/DDPS
Fonte Ats
Soldato ferito durante la manovra di un Piranha
L'incidente è avvenuto alla caserma di Frauenfeld
FRAUENFELD - Un militare è rimasto ferito ieri in un incidente con un veicolo da combattimento su ruote Piranha all'interno della caserma di Frauenfeld (TG).
L'uomo è stato ricoverato, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS una portavoce della giustizia militare - che ha confermato una notizia del "Blick" -, senza però fornire particolari né sulla dinamica dell'incidente né sullo stato di salute del soldato.
Sull'accaduto è stata nel frattempo avviata un'indagine. Come riportato dal quotidiano svizzero tedesco, che ha citato un testimone oculare, il Piranha si sarebbe scontrato con una guardiola in cui si trovava un commilitone. Secondo il testimone, l'uomo sarebbe rimasto ferito.
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