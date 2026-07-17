Soldato ferito durante la manovra di un Piranha

L'uomo è stato ricoverato, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS una portavoce della giustizia militare - che ha confermato una notizia del "Blick" -, senza però fornire particolari né sulla dinamica dell'incidente né sullo stato di salute del soldato.

Sull'accaduto è stata nel frattempo avviata un'indagine. Come riportato dal quotidiano svizzero tedesco, che ha citato un testimone oculare, il Piranha si sarebbe scontrato con una guardiola in cui si trovava un commilitone. Secondo il testimone, l'uomo sarebbe rimasto ferito.