Gli chiede di giocare a “Schwarzer Peter” con i bimbi, lui le fa causa per razzismo

L'assistente si rivolge quindi alla direzione scolastica e, nel gennaio 2025, denuncia l'insegnante chiedendo anche un risarcimento di 8'000 franchi. Alla polizia riferisce inoltre che la docente avrebbe sussurrato a una bambina che un uomo di colore avrebbe potuto essere aggressivo. L'insegnante respinge l'accusa e afferma di non aver mai avuto intenzione di ferire o discriminare qualcuno.