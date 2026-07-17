In migliaia rinunciano ai soldi a causa della burocrazia. Una app viene in soccorso

Dietro l’app c’è Patrick Hofer. È fondatore e presidente dell’associazione "We Technology" ed ex membro del comitato direttivo di Swiss Carers, l’associazione di rappresentanza degli interessi dei familiari curanti. «I familiari che prestano assistenza fanno moltissimo – e rinunciano comunque a soldi che spetterebbero loro, perché il sistema è troppo complicato», afferma Hofer.