20 chilometri di coda e tre ore di attesa al portale Nord, ritardi a Chiasso Brogeda

ERSTFELD - È il vero esodo per le vacanze estive in direzione Sud, iniziato all'alba e con code in aumento costante. Complici le vacanze non solo in Svizzera, ma anche in particolare in Germania e Olanda, il traffico è fortemente congestionato sull’A2 in direzione San Gottardo, nel tratto tra Altdorf e Göschenen. Si registrano code in aumento fino a 20 chilometri, con ritardi che possono arrivare fino alle tre ore. La circolazione risulta a tratti bloccata e le colonne si estendono su diversi segmenti dell’autostrada.



A testimoniare che il serpentone di auto si allunga, il fatto che sabato mattina presto (intorno alle ore 6), il traffico era già bloccato per oltre 15 chilometri.



Per evitare i disagi, viene consigliata la deviazione tramite l’A13, attraverso la galleria del San Bernardino. In alternativa, sono indicati anche il percorso via A9 (Sempione/Gran San Bernardo) o il servizio di trasporto auto del Lötschberg.



Secondo il TCS (Touring Club Svizzera), la situazione critica non riguarda solo l’asse del Gottardo. Si segnalano infatti ingorghi anche al valico di frontiera verso l’Italia. Il traffico è attualmente intenso tra Chiasso e il confine di Chiasso-Brogeda, dove è richiesta ulteriore pazienza (almeno 30 minuti di attesa) per chi è in partenza verso il territorio italiano.