FFS sotto pressione per le «multe di pochi secondi»

Alla base dei controlli vi sono regole uniformi valide a livello nazionale: «Il biglietto deve essere valido al momento della partenza effettiva», spiegano le FFS, precisando che questa disposizione deriva dall’Alliance SwissPass e si applica a tutte le aziende di trasporto pubblico. Regole chiare e uniformi sono ritenute necessarie per garantire l'equità del sistema e che non si presentino discriminazione.