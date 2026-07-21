Swatch, forte crescita nel primo semestre

Un'accelerazione delle vendite globali, osservata a maggio e giugno e poi confermata a luglio, ha consentito un migliore utilizzo delle capacità produttive, fa sapere Swatch. Per il secondo semestre, il gruppo prevede un'ulteriore marcata crescita del fatturato e un netto miglioramento della redditività, reso possibile dal deliberato mantenimento dei posti di lavoro nella produzione e dalla verticalizzazione del proprio apparato industriale.