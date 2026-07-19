La crisi di Volkswagen si abbatte anche sulla Svizzera

Le ripercussioni sulla piazza svizzera sono rilevanti. Secondo uno studio del Centro svizzero per la ricerca automobilistica dell'Università di Zurigo, nel 2023 l'industria elvetica dei fornitori auto contava circa 32'000 dipendenti. La direttrice dell'istituto, Anja Schulze, citata dal settimanale, ritiene però che da allora il numero sia già diminuito e sottolinea come «molti fornitori abbiano alle spalle anni estremamente difficili». Il nodo è chiaro: meno auto prodotte significano meno domanda di componenti. A soffrire maggiormente sono però i costruttori di macchine, la cui attività dipende dalla creazione di nuove linee produttive.

I fornitori svizzeri non devono affrontare solo il calo dei volumi, ma anche una pressione crescente sui margini. «Poiché le case automobilistiche tedesche hanno guadagnato sempre meno, hanno cercato di ottenere condizioni migliori dai fornitori», spiega al giornale Martin Hirzel, presidente di Swissmem. Nonostante il contesto difficile, Hirzel intravede nella ristrutturazione di Volkswagen - «da tempo necessaria» - anche una possibile opportunità: se i costruttori tedeschi torneranno alla redditività, potranno riconoscere prezzi più adeguati per i componenti. «Negli ultimi anni abbiamo cofinanziato le inefficienze di Volkswagen», afferma.