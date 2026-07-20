Un assedio lungo 120 minuti: la Spagna è campione del mondo

EAST RUTHERFORD - Doveva essere la sfida tra allievo e maestro, tra Lamine Yamal e Leo Messi. Alla fine, però, nessuno dei due si prende la scena in una finale intensa, tattica e tutt'altro che spettacolare. A fare la differenza è una Spagna padrona del campo dall'inizio alla fine, premiata solo ai tempi supplementari dalla zampata di Ferran Torres contro un'Argentina arroccata in difesa e incapace di calciare anche una sola volta verso la porta di Unai Simón.