Listeria nella raclette, uno svizzero è morto...ma Berna è rimasta in silenzio

Da Berna, però, non è arrivata alcuna comunicazione: non è stato emesso alcun avviso pubblico né un richiamo del prodotto. E anche ora che il caso è emerso non sono stati resi noti né il cantone né il nome dell’azienda coinvolta. Com'è possibile?

Valori rispettati, eppure...

«Il criterio di sicurezza alimentare secondo l’Ordinanza sull’igiene è stato rispettato», ha spiegato al quotidiano zurighese Sarah Camenisch, portavoce dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).