Nel lago, con l'auto

Qualcosa però non ha funzionato a dovere e l'uomo è finito con l'auto nel lago. Il gruppo di amici ha tentato di recuperare l'auto ma, falliti i tentativi, ha deciso di tornarsene a casa, lasciando l'auto dove si trovava.

Il conducente, una volta rintracciato, è stato sottoposto all'alcoltest con esito positivo. La polizia ha quindi proceduto con il prelievo di un campione di sangue e di urine.