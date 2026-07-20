Nel lago, con l'auto
L'obiettivo era quello di raggiungere la zona per festeggiare la vittoria della Spagna. Il conducente però è finito con la vettura in acqua. E non riuscendo a recuperarla, l'ha lasciata lì.
L'obiettivo era quello di raggiungere la zona per festeggiare la vittoria della Spagna. Il conducente però è finito con la vettura in acqua. E non riuscendo a recuperarla, l'ha lasciata lì.
DAVOS - L'auto era lì, con un "piede" nelle acque del lago di Davos. Abbandonata. E così l'hanno rinvenuta gli agenti della Polizia cantonale grigionese, intervenuti nelle prime ore della mattina di lunedì dopo essere stati avvisati, poco prima delle 7, dell'insolito parcheggio.
Il conducente non era presente ma le autorità sono state in grado di rintracciarlo abbastanza rapidamente. Si tratta di un cittadino spagnolo che, da quanto emerso in seguito ai primi accertamenti, aveva raggiunto la vicina zona grill in auto dopo l'una del mattino per proseguire ─ con gli amici e qualche birra ─ nei festeggiamenti a seguito della vittoria al Mondiale 2026 della sua nazionale.
Qualcosa però non ha funzionato a dovere e l'uomo è finito con l'auto nel lago. Il gruppo di amici ha tentato di recuperare l'auto ma, falliti i tentativi, ha deciso di tornarsene a casa, lasciando l'auto dove si trovava.
Il conducente, una volta rintracciato, è stato sottoposto all'alcoltest con esito positivo. La polizia ha quindi proceduto con il prelievo di un campione di sangue e di urine.